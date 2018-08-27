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Луїс Адріано дискваліфікований на 3 матчі за відмашку в матчі з ПАОКом

18:54 334 Читать на русском
Луїс Адріано дискваліфікований на 3 матчі за відмашку в матчі з ПАОКом
Луїс Адріано / ФК Спартак Москва

Форвард Спартака Луїс Адріано отримав 3 матчі дискваліфікації за відмашку в поєдинку 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти ПАОКа, за який виступають Євген Хачеріді та Євген Шахов.

Дисциплінарний комітет УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував рішення щодо форварда московського Спартака Луїса Адріано.

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31-річний бразилець отримав 3 матчі дискваліфікації за удар ліктем у живіт гравцю ПАОКа Хосе Анхелю Креспо в матчі-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ПАОК вибив Спартак з розіграшу ЛЧ і в раунді плей-офф вийшов на Бенфіку, у 1 матчі з якою зміг розписати виїзну мирову (1:1).

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

Спартак Москва
Матч завершено
0 : 0
ПАОК
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Теги
Ліга чемпіонів УЄФА Спартак Москва - ПАОК Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК Луїс Адріано Луїс Адріано
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