"Я не міг заснути, тому що у мене була проблема з нянею моїх дітей. У неї COVID-19, вона опинилась в реанімації. Мені довелося покинути святкування та відправитися безпосередньо до лікарні", – наводить слова Адріано AS.

Луїс Адріано з Палмейрасом яскраво відсвяткував перемогу у Кубку Лібертадорес – відео справжнього шаленства

Зазначимо, що бразилець у складі Палмейраса став володарем Кубка Лібертадорес, вирвавши перемогу над Сантосом на 90+9 хвилині.

До слова, Адріано провів 26 матчів у поточному сезоні у складі бразильського клубу, записавши до свого активу 12 голів та 3 асисти.

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