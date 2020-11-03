Палмейрас у матчі 19-го туру бразильської Серії А розбив Атлетіко Мінейро. Читайте звіт про матч та дивіться відео голів на "Футбол 24".

Чемпіонат Бразилії 2020, 19-й тур

Палмейрас – Атлетіко Мінейро – 3:0

Голи: Вейга, 19, Роні, 70, Рібейру Сілва, 77

Атлетіко Мінейро підходив до матчу в статусі фаворита, оскільки перебуває у трійці лідерів. Однак, Палмейрас вже на 10 хвилині повів у рахунку, коли Вейга головою у падінні замкнув навіс з флангу.

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У другій половині Палмейрас зробив рахунок розгромним. Спочатку Луїс Адріано вибіг разом із Роні на воротаря та не поскупився на передачу партнеру, а Рібейру Сілва поставив крапку в матчі.

Таким чином, Палмейрас набрав 28 очок та піднявся на 7 місце у турнірній таблиці, Атлетіко Мінейро залишився третім.

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