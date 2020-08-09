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Луїс Адріано відзначився голом у переможному фіналі чемпіонату штату – постраждала команда динамівця і екс-зірки Карпат

11:08 - Читать на русском
Луїс Адріано відзначився голом у переможному фіналі чемпіонату штату – постраждала команда динамівця і екс-зірки Карпат
Луїс Адріано / Твіттер Палмейраса

Фінал чемпіонату Паулісти мав чимало зв'язків з УПЛ та її колишніми зірками.

Чемпіонат штату Сан-Паулу, фінал, другий матч

Палмейрас – Корінтіанс – 1:1 (4:3 в серії пенальті)

Голи: Луїс Адріано, 50 – Жо, 90+7, (пен.)

Команди повинні були визначити сильнішого після нульової нічиєї у першій зустрічі. У основі Палмейраса вийшли екс-форвард Шахтаря Луїс Адріано і колишній хавбек Металіста Вілліан, а з протилежного боку Даніло Авелар, який свого часу виступав за Карпати. Орендований з Динамо Сідклей залишився в запасі Корінтіанса.

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Другий поєдинок також не вражав результативністю, але на 50 хвилині гол таки відбувся. Луїс Адріано чітко замкнув подачу уругвайця Віньї, вивівши Палмейрас вперед. "Зелені" втримували перевагу до останніх секунд, допоки арбітр не врятував Корінтіанс призначенням пенальті – досвідчений Жо реалізував вирок.

Суперники відразу перейшли до серії післяматчевих 11-метрових, в якій сильнішим виявився Палмейрас. Авелар та Сідклей використали свої спроби, а от Мічел і Кантільо підвели Корінтіанс – 3:4 в "лотереї".

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