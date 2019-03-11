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Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар’єри

12:42 1477 Читать на русском
Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар’єри
Луї ван Гал / Соцмережі

Луї ван Гал більше не буде приймати пропозиції щодо тренерської роботи.

"Я закінчую тренерську кар’єру. Моя дружина припинила працювати 22 роки тому, щоб супроводжувати мене за кордоном. Я обіцяв їй, що піду на пенсію в 55 років.

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Зараз мені більше 65-ти. Я не можу продовжувати вічно. Як і гравці, моя дружина також має право на життя з Луї ван Галом. Можу сказати, що вона дуже щаслива", – цитує ван Гала AS.

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До слова, за свою тренерську кар’єру ніделандець працював з Аяксом, Барселоною, Баварією, АЗ, Манчестер Юнайтед та збірною Нідерландів. В активі наставника низка трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів 1995 року з Аяксом.

Теги
Світ Нідерланди Нідерланди Луї ван Гал Луї ван Гал
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