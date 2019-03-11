Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар’єри

Луї ван Гал більше не буде приймати пропозиції щодо тренерської роботи.

"Я закінчую тренерську кар’єру. Моя дружина припинила працювати 22 роки тому, щоб супроводжувати мене за кордоном. Я обіцяв їй, що піду на пенсію в 55 років.

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Зараз мені більше 65-ти. Я не можу продовжувати вічно. Як і гравці, моя дружина також має право на життя з Луї ван Галом. Можу сказати, що вона дуже щаслива", – цитує ван Гала AS.

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До слова, за свою тренерську кар’єру ніделандець працював з Аяксом, Барселоною, Баварією, АЗ, Манчестер Юнайтед та збірною Нідерландів. В активі наставника низка трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів 1995 року з Аяксом.