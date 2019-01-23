Луценко наїхав на Павелка: "Мені не подобається все, що він робить в ФФУ"

Генеральний прокурор України висловив невдоволеність діяльністю президента ФФУ Андрія Павелка.

"Дивіться, є юридична сторона. Я сьогодні прочитав, що НАЗК не знаходить порушень в його декларації. А це єдиний орган, який уповноважений на такі дії, і з цим треба погодитися, такий закон.

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З іншого боку, є політична сторона. Мені не подобається те, що робить Павелко в Федерації футболу, взагалі все! Те, що він чинний депутат, те, що він призначає в деякі регіональні підрозділи ФФУ своїх колег-депутатів – з тієї ж партії. Те, що в момент фіналу Ліги чемпіонів не дозволили вийти на трибуну тому, хто його привіз в Україну. Як би ми не ставилися до Суркісів, але Григорій Суркіс привіз це в нашу країну, він багато зробив для українського футболу, і треба вміти бути благородним.

Павелку не вистачає елементарної життєвої мудрості – вміння поважати інших і домагатися своїх цілей не всупереч, а разом. Це велика мудрість, яку осягають не всі. Мені не подобається те, що він робить в ФФУ", – сказав Луценко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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