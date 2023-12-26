Шеффілд погано стартував у домашньому матчі з Лутоном, пропустивши вже на 17-й хвилині. Гол забив Дауті. До перерви рахунок не змінився, а от в середині другого тайму "блейдс" перехопили ініціативу – і перегорнули гру! На 61-й хвилині Макберні зрівняв рахунок, а на 69-й Макейті вивів господарів уперед!

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Після цього Шеффілд забив ще два голи – от тільки вони прилетіли вже у власні ворота. Причому максимально швидко. На 77-й хвилині подачу зі штрафного невдало підрізав Робінсон, а вже на 81-й простріл зрикошетив від ноги Бен-Слімана у дальню дев'ятку. 2:3! Шоковані господарі так і не відігрались.

Таким чином, Лутон здобув другу поспіль перемогу. Новачок АПЛ все одно залишився у зоні вильоту, але до рятівної 17-ї позиції не вистачає всього одного залікового балу – до речі, там розташувався Евертон. Шеффілд залишається на дні з 9 очками.

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