Лутон – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в запасі
21:23 - Читать на русском
В рамках 15-го туру чемпіонату Англії 2023/24 Лутон приймає Арсенал. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 15-го туру АПЛ 2023/24 між Лутоном і Арсеналом стартує о 22:15 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Олександр Зінченко розпочне зустріч на лаві запасних, а на його позиції виходить Ківіор.
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Стартові склади
Лутон:
Арсенал:
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