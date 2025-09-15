– Перевага, яка в нас була у другому таймі, повинна бути з початку матчу. Казати, що суперник тягнув час, намагався вибивати м’яч – про це навіть розмовляти не варто. Опонент грає так, як вважає за потрібне. Питання лише до нас і до того, як ми входимо в гру. Ми на цьому наголошували й акцентували увагу на розборі минулого матчу та й сьогодні і загалом цього тижня. Акцент полягав у тому, що ми маємо одразу розпочинати агресивно гру, а не потім шукати щось героїчне для виправлення ситуації. Тому всі питання лише до нас.

Карпати можуть звільнити Лупашка найближчого тижня, – Бурбас

– Вам не здається, що Карпати починають гру з другого тайму?

– Коли суперник грає один в один, витрачає велику кількість сил, не даючи простору, ми розуміли, що вони підсядуть з хвилини 50-ї. Але якщо тобі не вдається гра на м’ячі, бо вони агресивно протидіють, то ти маєш працювати більше без м’яча. Ми бачили кількість судом, скільки вони лежали – це показник того, наскільки вони віддавалися в першому таймі. Ти маєш шукати гру без м’яча і чекати, поки суперник почне тобі давати більше простору, можливості. Так, як було в другому таймі. Якби ми рівніше провели першу половину зустрічі... Спочатку в нас було багато питань і ми намагались це змінити під час першого тайму. Пояснювали, але як виявляється, потрібна роздягальня, відео, макет для того, щоб всі зрозуміли. Адже коли передаєш на словах, не кожен може вловити цю інформацію, на жаль.

– Футболісти грали без серця. Чому ви одразу не налаштовуєте гравців. Це вже не вперше. Тільки з Шахтарем команда вийшла налаштована так, як треба.

– З Шахтарем ми теж перший тайм програли, а другий виграли. Маємо заводити один одного своїми активними діями без м’яча. Я розумію, що на нас налаштовуються, команди витрачають більше сил у першому таймі, але це не має бути виправданням. Не треба це все доводити до роздягальні, щоб ми щось виправляли й знову мотивували. Якщо розглядати окремо, то добре те, що команда може перебудуватися та у команди є характер, однак він має проявлятися зі стартовим свистком.

– Команда на перший тайм не вийшла, вона почала грати в другому таймі...

– Основна причина такого першого тайму, якщо не враховувати дії суперника, то це те, як ми ухвалювали рішення на м’ячі та дуже багато до цього. Є чимало питань до цього. Ми грали у те, що комфортно супернику. Це основна проблема. Вони хотіли, бажання було, але вся проблема була в тому, як ми ухвалювали рішення.

– Чи присутній зараз психологічний тиск у команди через те, що не можете перемогти в чемпіонаті?

– Це завжди тисне. Всі хочуть цієї перемоги. Я розумію вболівальників, футболістів, тренерів... Намагаємось його прибирати, щоб це не тиснуло. Так воно є, завжди треба починати сезон з набирання очок, перемог і тоді буде набагато легше конвертувати це в результат. Багато європейських прикладів, коли великі команди потрапляли у такі ситуації. Думаю, що цей тиск нікому не потрібен, але ми маємо вимагати більшого один від одного – це сто відсотків, – цитує Лупашка офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, Карпати залишаються єдиною командою в УПЛ, яка поки не перемагала – у доробку "левів" чотири нічиї й одна поразка.

Карпати продовжили безвиграшну серію в УПЛ, розписавши нічию з Полтавою – "джокер" врятував Лупашка від поразки