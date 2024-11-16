"Я давно кажу, що Альварес – це тіньовий лідер Карпат. Він дуже крутий. Але не забиває голи, тому за нього не голосують. Хто в футболі шарить – одразу бачить, що це гравець іншого рівня. Нам пощастило, що його взяли.

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100 відсотків погоджуюся, що у нас більшість голосів віддається якимось яскравим діям – воротарю, нападнику, гравцям, які забивали голи, а от таких гравців, які виконують дуже великий обсяг роботи як без м'яча, так і з м'ячем, не помічають.

Але Пабло дуже сильно спрогресував. З того періоду, як ми почали працювати, він змінився у всьому: як у грі без м'яча – наскільки він якісний, мобільний, так і в грі з м’ячем – наскільки він став менше допускати втрат м’яча, як він розвертає атаки, просуває м’яч. Гравець дійсно високого рівня", – сказав Лупашко у коментарі прес-службі Карпат.

Нагадаємо, 27-річний Альварес перейшов у Карпати з болгарського Черно Море влітку 2024 року. У поточному сезоні провів за "левів" 14 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Його контракт розрахований до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює іспанця у 600 тисяч євро.

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