– Карпати цього сезону перемагають виключно без пропущених голів. Це є позитивною фішкою команди. Дії команди у захисті на старті другої частини сезону вас задовольняють?

– Вони стали краще, але лише у деяких аспектах. Втім, я впевнений, що всі команди будуть отримувати моменти біля своїх воріт. Головне – вся команда має грати у захисті.

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Ми говоримо з нападниками про те, що вони не будуть грати, якщо за найвдаліших дій в атаці будуть звільняти себе від роботи без м'яча. Матч Ліги чемпіонів Арсенал – Реал (3:0) яскраво показав, як лондонці просто знищили мадридців діями саме без м'яча. Це показник того, до чого ми маємо прагнути, якщо хочемо грати у сучасний футбол.

– Півзахисники Бруніньйо та Амбросій Чачуа станом на сьогодні мають у своєму активі по 7 голів, у нападника Ігора Краснопіра – 6, але у другій частині сезону він ще не забивав. Відсутність ударного форварда – це проблема для Карпат?

– Якби нападники забивали, це було б набагато краще. Тоді нам було б трошки легше і наші результати були б трошки кращі. Втім, вони роблять свою роботу. Я вірю у них, вони дуже корисні для команди. Ми не будемо їх критикувати, а будемо лише скеровувати та допомагати їм, щоб вони забивали більше", – сказав Лупашко у коментарі офіційному сайту УПЛ.

Нагадаємо, після 23-х турів Карпати у турнірній таблиці УПЛ йдуть шостими, маючи у своєму доробку 33 очки.

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