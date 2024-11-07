Найкращим тренером жовтня став наставник Карпат Владислав Лупашко, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Нагадаємо, 37-річний фахівець став першим серед коучів у 10-му турі чемпіонату України – у місяці, що минув, "леви" під його керівництвом здобули у внутрішній першості три перемоги й одну нічию. У голосуванні Лупашко набрав 37,9% і випередив Руслана Ротаня з Олександрії (25%), Юрія Вернидуба з Кривбаса (19,2%) та Олександра Шовковського з Динамо (17,9%).

Серед гравців найкориснішим став півзахисник Полісся Олександр Назаренко (48,6%). Йому вдалось обійти Георгія Судакова з Шахтаря (21,4%), Хуана Безерру з Олександрії (17%) та Олексія Паламарчука з Інгульця (13%).

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