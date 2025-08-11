– Я подивився інтерв’ю Мирона Маркевича – він зачепився за ваші слова, що Карпати не готові були до єврокубків у минулому сезоні. Після такого матчу що ви скажете: Карпати цього сезону готові вже боротися за єврокубки чи поки що все одно зарано?

– У минулому сезоні я не сказав, що ми не готові боротися за єврокубки. Після сезону я сказав, що ми не готові комплексно до єврокубків. Коли я це казав, я мав на увазі функціонування клубу, функціонування команди, лаву запасних, кількість гравців.

Цих факторів дуже багато, і комплексно я впевнений, що якщо ти виходиш туди, якщо ти намагаєшся боротися за єврокубки, ти маєш бути набагато кращим. Бачите, у нас зараз два крайні захисники. У нас травмовані гравці, які потребують відновлення. Якщо грати на два фронти, потрібна більша кількість гравців – це однозначно. Потрібно покращувати роботу в клубі. Це не секрет.

Думаю, що факторів дуже багато, і я їх можу перелічувати дуже довго. Але моя думка така. Те, що я сказав, – я вважаю, що це дійсно правильно, – сказав Лупашко у ефірі "Футбол 360".

Минулого сезону гостра боротьба за місце в єврокубках точилася між Карпатами, Поліссям і Кривбасом. Врешті-решт путівку здобули житомирці.

