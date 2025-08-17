Головний тренер Карпат Владислав Лупашко висловився щодо півзахисника команди Бруніньйо після нічиєї з Колосом (1:1) у матчі 3-го туру УПЛ.

– Сьогодні в заявці був відсутній Бруніньйо. В чому причина? Що з ним?

– Не знаю. Не знаю, що з ним, – сказав Лупашко на післяматчевій прес-конференції.

Додамо, що Бруніньйо відіграв увесь другий тайм у матчі проти Шахтаря та відзначився забитим м’ячем, однак бразилець не потрапив у заявку Карпат на гру з Колосом.

Нагадаємо, що напередодні нового сезону Карпати оголосили про викуп контракту Бруніньйо у бразильського Атлетіко Мінейро. Наразі "леви" посідають 13-те місце УПЛ з двома очками після трьох турів.

