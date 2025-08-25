– Щойно ви заходили у роздягальню суперника та розмовляли з представниками Пенуела. Про що спілкувалися?

– Я трішки знаю Пенуел, адже коли я був гравцем Інгульця, їздив на запрошення цього клубу. Вважаю, що люди мають дізнатися, що це за команда, звідки вона, які у неї ідеї та цілі. Я тоді проводив тренування для дітей, і зараз мені сказали, що кілька з них перебувають у дорослій команді – це дуже класно.

Це великий проект. Вони допомагають людям, дітям, не лише у футбольному плані розвиватися, а й допомагають ставати особистостями, розвивати різнобічні навички. Коли ми побачили жеребкування Кубку України, то зідзвонилися з одним із представників Пенуела, і у нас народилася думка, що можна зіграти цей матч у Львові. Вони зараз не можуть грати вдома, тож проводять поєдинки на виїзді.

Ми зійшлися на тому, що це великий досвід для них – побачити, як функціонує клуб з УПЛ, дати можливість молодим хлопцям, які ще вчора грали на рівні області та не були професійними гравцями, відчути стадіон, атмосферу, вболівальників та фанатів. Найголовніше для Пенуела – набути досвід для клубу та гравців.

Вважаю, що зараз вони не повинні зосереджуватися на результаті, а дивитися на те, що отримали трохи більше. Щиро кажучи, ми передивлялися їхні матчі – вони зараз не мають гарних результатів у Другій лізі, але їх вирізняє стиль гри.

Їхня модель моментами є впізнаваною: як вони намагаються виходити з-під тиску, грати на третього, шукати простір за спинами захисників. Це дуже добре. Вони мають гнути свою лінію, а не підлаштовуватися під більшість команд Другої ліги. І результат вони здобудуть, – цитує Лупашка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, що за домовленістю обох клубів поєдинок відбувся у Львові на стадіоні Україна, який є домашньою ареною Карпат. Згідно з регламентом Кубка України, на цій стадії команди нижчих ліг зазвичай проводять матчі на власному полі.

