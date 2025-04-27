– Сьогодні було доволі складно. Сто відсотків вплинув незабитий пенальті. Згодом ми забили гол, але його не зарахували. Зі сторони здавалося, що немає офсайду. Загалом дуже виснажливий, але цікавий матч. Ми чуємо дуже багато схвальних відгуків, що такі поєдинки цікаво дивитися, це заслуга двох команд. Дійсно хочеться, щоб таких матчів було набагато більше в українському футболі, тоді все зміниться та зміни будуть яскраві.

Оболонь – Карпати – 2:2 – відео голів та огляд матчу УПЛ

– Який тайм вам більше сподобався?

– Щодо першого тайму, то на цьому стадіоні є тактична властивість, коли ти граєш у цей час проти сонця чи проти нього. Ми не створили багато моментів в першому таймі, адже захисники казали, що вони просто не бачать партнерів. Форма зливається, сонце сідає. Не сподобалося те, що ми в першому таймі не розвивали атаки так, як домовлялися під час тижневого циклу. Перший тайм не дуже вдався в цьому плані. У другій половині зустрічі гра була під нашим контролем.

– Пенальті у виконанні Павла Полегенька – таке рішення ухвалили на полі чи в команді є штатний пенальтист?

– Ні, це було рішення тренерського штабу до матчу. Павло Полегенько б’є непогано пенальті, тому вирішили дати йому пробити.

– Як ви оцінюєте свої шанси на потрапляння у єврокубкову четвірку в цьому сезоні?

– Зовсім не оцінюю. Ми маємо робити від себе залежне та впливати на те, на що можемо. Тобто на якість гри, на це нам треба звертати увагу. Четверте місце, не знаю яке… Все залежить від якості гри. Якщо є гарна робота, то результат тебе завжди наздожене. Чесно кажучи, не звертаю уваги та не вболіваю проти наших суперників, найголовніше, щоб Карпати здобували залікові бали, а решта не дуже цікавить, – сказав Лупашко на післяматчевій прес-конференції.

До слова, наразі Карпати посідають 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ. За підсумками поточного сезону право виступати в єврокубках матимуть 4 найкращі команди чемпіонату.

Карпати продовжили безпрограшну серію до 8 матчів, розписавши нічию з Оболонню – Невеш врятував Лупашка від поразки