Після чемпіонського сезону в Інгульці Лупашка сватали на посаду головного тренера Карпат. Він таки опинився у Львові, але очолив не першу команду, а U-19. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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У тренерському штабі також вистачає відомих імен. Зокрема, Богдан Шуст відповідатиме за підготовку воротарів. Але найгучнішим призначенням стало запрошення асистентом Сергія Лавриненка, який має багатий досвід роботи в УПЛ. Свого часу тренував самого Лупашка і виводив Інгулець у фінал Кубка України.

"Дуже радий стати частиною львівських Карпат. Для мене це велика честь. Мені подобається працювати з молодими футболістами та розкривати їх. Головне завдання юнацької команди – бути опорою для основи. Попереду багато роботи, нові виклики і цікавий дебютний сезон в юнацькому чемпіонаті", – прокоментував своє призначення Лупашко.

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