– Ми очікували того, що буде багато людей, коли аналізували Буковину. Все, що ми бачимо під час перегляду, це все буде помножене на два, бо прийде багато вболівальників, які гнатимуть свою команду. Тож маємо бути максимально налаштовані на цей матч. Попри це, зробили деяку ротацію складу. Дали можливість грати футболістам, які не мали багато ігрового часу. Загалом не можна сказати, що гра чимось не вдавалась через те, що вийшли гравці, які не мають достатньо ігрової практики. Я думаю, що бажання було у всіх хлопців, які виходили сьогодні на футбольне поле, але десь у моменті якості ми втрачали.

– Чи здивувала вас Буковина?

– Ми вивчали цю команду, вона достатньо багато грає на м’ячі у Першій лізі. Ми все це бачили та налаштовували гравців на те, що команда буде намагатися грати на м’ячі. Треба її пресингувати, забирати м’яч. Для нас ці речі є звичними, незважаючи на суперника вони мають бути незмінними.

– Про що була ваша відверта розмова з ультрас після матчу?

– Про результат. Для наших фанатів і вболівальників кубковий турнір є особливим і розмовляли, бо незадоволені. Буковина – команда Першої ліги й те, що ми поступились – це прикрість для всіх.

– Які у вас були цілі в Кубку України?

– Цілі були високі, але я думаю, що про них вже немає сенсу розмовляти. Наш шлях зупинився сьогодні тут і це дуже прикро. Я бачив бажання гравців, налаштування на цю гру. Прикро, що так сталося. Бо іноді, коли команда УПЛ програє команді з нижчої ліги, то є недооцінка, фактор того, що гравці не налаштовані, не викладаються, тут цього не було. Прикро через те, що вони доклали стільки зусиль, у підготовці до цього матчу…

У нас за дев’ять днів має бути три матчі. Звісно, що це впливає, але вони дуже хотіли потішити наших вболівальників, прихильників. Саме це засмучує. Скільки віддали сил і емоцій… Їхати звідси з таким результатом – це дуже засмучує, – цитує Лупашка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, що Карпати сенсаційно поступились Буковині в матчі 1/16 Кубка України 0:1.

