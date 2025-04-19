"Як сприйняла команда дебютний гол Невеша в УПЛ? Для мене це був дуже великий жест. Як піднялась вся наша лава. Не через те, що ми забили гол, а через те, що це зробив саме Ігор. Він підбіг до нас усіх, оскільки відчуває цю підтримку. Він робить дуже велику роботу, він чекав цього гола. Не знаю, хто більше чекав: Невеш чи вболівальники.

Дебютний гол Невеша у відеоогляді матчу УПЛ Карпати – Рух – 3:1

Ви бачили, що він зняв футболку, отримав жовту, але цього не треба робити. Ми з ним розмовлятимемо. Такі жовті картки… Я розумію, що це його дебютний гол, і він мав право це зробити, але цього робити не варто. Ми з ним поспілкуємося. В цілому, він, як і був, так і залишається дуже важливим гравцем нашої команди. Забиваючи, чи ні – немає в цьому жодної різниці.

Чому не вдалось втримати ворота "сухими"? По-перше, це заміни. Наші гравці, які виходять на заміну, повинні розуміти, що вони мають відразу вмикатися в перебіг подій на футбольному полі. Це недопрацювання тих гравців, які вийшли на заміну. Це дуже важливий момент і добре, що ви його підсвітили. Ми маємо бути більш відповідальними. Маємо працювати на м’ячі, кожен має своє завдання. Гравець, який виходить на заміну, теж має бути відповідальним і на стандартах теж", – наводить слова Лупашка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, Карпати здолали Рух у львівському дербі (3:1) завдяки голам Бруніньйо, Ігора Невеша та автоголу Підгурського. "Жовто-чорні" відповіли голом Пастуха.

Карпати впевнено перемогли Рух у львівському дербі – дебютний гол Невеша наблизив "левів" до зони єврокубків