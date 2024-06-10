Протистояння між головним тренером "зелено-білих" Мироном Маркевичем і шеф-скаутом "левів" Глібом Корнієнком продовжує обростати чутками.

Екс-тренер Інгульця Владислав Лупашко може увійти у структуру Карпат, повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

Маркевич може покинути Карпати через серйозний конфлікт – джерело назвало 2-х сенсаційних кандидатів на заміну

За інформацією джерела, це станеться ще до потенційного звільнення Мирона Маркевича. Один з варіантів – Лупашко може очолити юнацьку команду Карпат, але з прицілом і фокусом на майбутнє.

Головна мета – створити для Маркевича максимальний дискомфорт і змусити його залишити клуб (зазначається, що наставник уже втратив майже усіх союзників у клубі).

Нагадаємо, раніше саме Лупашка називали головним кандидатом на заміну культовому тренеру.

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