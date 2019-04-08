Лупашко: Карпати були на сьомому небі від щастя, коли потрапили на Інгулець

Півзахисник Інгульця Владислав Лупашко прокоментував перемогу над Карпатами у матчі 1/4 фіналу Кубка України.

"До зими Карпати були непоганим варіантом. Після зими це зовсім інші Карпати, розуміли, що це вже не дуже хороший жереб. Всі команди хотіли, щоб попався Інгулець.

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України

Знаю багатьох людей зі Львова, вони говорили, що Карпати були щасливі, на сьомому небі від щастя, коли дізналися, що у них в суперниках Інгулець. Думаю, що три команди, які залишились, теж мріють з нами зіграти.

Це буде їм подарунок, але ми просто так його робити не будемо. Будемо битися за емблему", – сказав Лупашко програмі Профутбол.