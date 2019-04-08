toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Лупашко: Карпати були на сьомому небі від щастя, коли потрапили на Інгулець

18:55 296 Читать на русском
Лупашко: Карпати були на сьомому небі від щастя, коли потрапили на Інгулець
Владислав Лупашко / ФК Інгулець

Півзахисник Інгульця Владислав Лупашко прокоментував перемогу над Карпатами у матчі 1/4 фіналу Кубка України.

50’ Артем Щедрий
 
Мар'ян Швед 90+7’
Роман Толочко 101’
50’ Артем Щедрий
90+7’ Мар'ян Швед
101’ Роман Толочко

"До зими Карпати були непоганим варіантом. Після зими це зовсім інші Карпати, розуміли, що це вже не дуже хороший жереб. Всі команди хотіли, щоб попався Інгулець.

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України

Знаю багатьох людей зі Львова, вони говорили, що Карпати були щасливі, на сьомому небі від щастя, коли дізналися, що у них в суперниках Інгулець. Думаю, що три команди, які залишились, теж мріють з нами зіграти.

Це буде їм подарунок, але ми просто так його робити не будемо. Будемо битися за емблему", – сказав Лупашко програмі Профутбол.

Теги
Карпати Карпати Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Карпати Владислав Лупашко Владислав Лупашко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
17
хв
Болонья
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук