"Інгульцю, щоб призначити головним тренером Желько Любеновіча, потрібно звільнити Владислава Лупашка. А наскільки я чув, Лупашко за документами досі є тренером Інгульця, його трудова книжка лежить в клубі, контракт між ним та клубом з Петрового не розірваний.

"Я і не йшов з Миная": Любеновіч шокував заявою – напередодні Інгулець оголосив його головним тренером

Олександр Поворознюк говорив, що Інгулець розриває контракт з Лупашком та відпускає його. Розриваємо та розірвали – зараз ця історія вирішується. І поки вона вирішується, Любеновіч не може стати тренером Інгульця. І він повертається в Минай. Поки що.

Любеновіч вже починав розмови про кадрові історії в Інгульці, в нього вже були питання щодо майбутнього певних футболістів. Але зараз ця історія йде на паузу", – сказав Звєров у авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, раніше Любеновіч натякнув на можливий відхід з Миная, а згодом Інгулець оголосив про відхід Лупашка і призначення головним тренером Желько. Президент петровців Олександр Поворознюк розповів про хід переговорів та трансферну стратегію, яку узгодив зі свіжопризначеним фахівцем. Згодом серб шокував громадськість заявою, що нікуди з закарпатського клубу не йшов, а генеральний менеджер "лисів" додав, що Любеновіч веде перемовини з Інгульцем, але досі залишається тренером Миная.

Поворознюк назвав головних конкурентів Любеновіча на посаду наставника Інгульця і озвучив завдання на сезон