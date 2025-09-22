Наставник Карпат Владислав Лупашко, схоже, поки що збереже своє місце в команді.

Карпати здобули першу перемогу в нинішньому чемпіонаті, обігравши Оболонь з рахунком 2:0. Це стало важливим результатом для львівської команди, яка досі перебувала під тиском через невдалий старт сезону.

Попри розмови про можливу зміну головного тренера, питання відставки Владислава Лупашка поки що не стоїть на порядку денному, повідомляє Sport.ua. Керівництво клубу на чолі з генеральним директором Андрієм Русолом продовжує довіряти наставнику, сподіваючись на поступове покращення ситуації в УПЛ.

Хоча найближчі матчі проти Динамо та Олександрії обіцяють бути непростими, львів’яни отримали важливий поштовх для того, щоб знову боротися за місце у середині турнірної таблиці.

Якщо ж Карпати все ж замисляться над заміною Лупашка, то, за інформацією джерела, зараз серед кандидатів немає Юрія Вернидуба. Найцікавіший варіант – тренер Інгульця Василь Кобін, але його перехід потребує серйозних витрат. Власник Карпат Володимир Матківський не хоче повторювати торішню помилку: запрошення Лупашка з Інгульця коштувало понад 200 тисяч євро і не принесло очікуваного ефекту.

