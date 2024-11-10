"Результат не відповідає тому, що відбувалося на полі. Завжди важко, коли ти стримуєш суперника. Не у тому, що ти сидиш у своєму штрафному, а високо тиснеш. Проти команди, яка любить, коли її пресингують, у неї є побудовані механізми, через які вона виходить. Коли ти це прибираєш і створюєш їм проблеми, високо забираючи м’яч... Потім ти отримуєш гол зі штрафного, гарне виконання.

Історична перемога з хет-триком захисника у відеоогляді матчу Олександрія – Карпати – 3:0

Однак, коли ти пропускаєш три голи і це два пенальті та штрафний, то це важко прийняти. Згодом ми розкрилися, з'явилися моменти в Олександрії. Вони великими силами виходили в атаку, але загалом рахунок не відповідає тому, що відбувалося на полі.

Олександрія – добре організована команда, як на м'ячі, так і без нього. Нам було дуже цікаво з ними зіграти в нашій стилістиці. Якщо ми дивимося в майбутнє, то ця гра дала нам багато інформації: і тренерам, і гравцям, і керівництву. Я впевнений у цьому.

Чому Стеніо та Бруніньйо не вийшли в стартовому складі? Бруніньйо мав ушкодження. Він пропустив матч з Лівим Берегом. Стеніо у минулому матчі виходив на заміну. Це було наше рішення. Ми хотіли інтенсивно пресингувати в цьому поєдинку. Ян Костенко добре працював на тренуваннях і заслужив місце в стартовому складі, але... Нам не вистачило якості в завершальній фазі, щоб перетворити ту кількість моментів в гол.

Другий гол Олександрії – не було націленої передачі, але гравець суперника перетворив це в пенальті. Я не знаю, чи там був пенальті. Я не бачив цього епізоду. Ми маємо бути якіснішими у завершальній фазі, в третій зоні. Маємо витискати більше якості. З такими суперниками, коли рівна гра, вирішують моменти та особистості", – цитує Лупашка офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, після 13-ти турів Карпати у турнірній таблиці УПЛ йдуть сьомими, набравши 18 очок.

Олександрія розгромила Карпати і самостійно очолила УПЛ – хет-трик центрбека, два пенальті, Безерра вирішує