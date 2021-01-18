Максим Луньов здав негативний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Зорі. 22-річний форвард молодіжної збірної України повністю вилікувався та вже приступив до тренувань у Туреччині.

Гладкий переконаний, що Зорі потрібні перемоги навіть у товариських матчах

У COVIDномі лазареті луганців ще залишився півзахисник Андреас Циганікс, який перебуває на самоізоляції. А от від травм майже відновились хавбеки Агрон Руфаті та Ловро Цвєк. Вже 24 січня вони мають прибути у розташування Віктора Скрипника.

Нагадаємо, Зоря на тренувальному зборі встигла зіграти вже два товариські матчі – обидва проти польських команд. З Ракувом луганці розписали нічию (2:2), а П'ясту поступилися (1:2).

Як Динамо у січні (!) грало в єврокубках: ляпас у Глазго, крадені шуби і політичний скандал