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Луньов та Хомченовський повернулись у загальну групу Зорі

13:11 118 Читать на русском
Луньов та Хомченовський повернулись у загальну групу Зорі
Дмитро Хомченовський / ФК Зоря

Хавбек Дмитро Хомченовський та форвард Максим Луньов розпочали тренування із загальною групою Зорі.

 

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила, що форвард Максим Луньов, а також хавбек Дмитро Хомченовський повернулись у загальну групу.

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Обидва мають шанси зіграти у виїзному матчі 10 туру УПЛ проти Львова, який відбудеться 4 жовтня.

Раніше у загальну групу повернувся нападник Сергій Майборода. Зоря наразі перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок.

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Теги
Максим Луньов Максим Луньов Львів - Зоря Дмитро Хомченовський Дмитро Хомченовський Зоря Зоря
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