Луньов та Хомченовський повернулись у загальну групу Зорі

Кубок України — 13:12 7407
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Кубок України: Динамо та Шахтар зіграють між собою – результати жеребкування 1/8 фіналу
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Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу – Динамо прийме ШахтарКубок України — 12:50 903
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Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 5020
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Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 9761
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Барселона – Інтер: оздоровлення футболу "блаугранас" при купі запитань, шикарна команда Конте та історичний гол ЛаутароЛіга чемпіонів — 03:54 4012