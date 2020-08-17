Луньов розповів про особливості адаптації новачків Зорі

"Перемога у спарингу з Маріуполем важлива для нас. Це остання контрольна гра перед початком чемпіонату. Всі намагалися докласти якомога більше зусиль, щоправда, було це не так просто. Тепер готуємось до офіційних матчів.

Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд контрольного матчу

Всі задоволені становищем у команді. Новачки навчаються, вливаються до складу. Решта гравців набирають форму. Будемо намагатися підтримувати рівень минулого сезону.

Природно, новачки з усіма спілкуються. Той факт, що практично всі російськомовні, допомагає поліпшити взаємини. Намагаємося усім допомогти влитися в колектив", – цитує Луньова прес-служба Зорі.

Нагадаємо, луганці вже 22 серпня зіграють перший матч УПЛ на виїзді проти Десни. До слова, "мужики" підсилились Денисом Фаворовим, Максимом Гречкіним, Денисом Янаковим та іншими.

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