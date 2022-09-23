Мюнхенський клуб давно шукає якісного голкіпера, який би з часом замінив Мануеля Нойєра. Однак жоден топовий воротар не хоче сидіти за спиною 36-річного німця, тому Баварія вирішила перейти до запасного плану.

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За інформацією TodoFichajes, мюнхенці задумалися над запрошенням Андрія Луніна, який отримує обмаль шансів у Реалі. Зазначається, що українець не єдиний у списку претендентів. Баварія взагалі воліє віддати перевагу німецькому голкіперу, але хорошого варіанту на ринку зараз немає. Відтак, обговорення кандидатури Луніна стали ґрунтовнішими.

Нагадаємо, голкіпер збірної України став гравцем Реала ще влітку 2018 року, але відтоді зіграв у складі мадридців лише 5 матчів. Лунін міцно сидить за спиною Тібо Куртуа. До речі, бельгієць на 6 років молодший за Нойєра.

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