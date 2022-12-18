Видання Goal склало топ-12 молодих талантів, яких мадридський клуб підписував з 2013 року. На вершині списку опинилися Вінісіус, Асенсіо та Родріго, але й Лунін заробив чимало компліментів, опинившись на восьмій сходинці рейтингу.

"Невже Лунін сам винен у тому, що провів лише 11 матчів за Реал? Його підписання викликало подив – голкіпер прибув з луганської Зорі того ж літа-2018, що й Тібо Куртуа. Українцю завжди завжди було важко знайти ігровий час. Луніна тричі відправляли в оренду, він виступав за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо у період з 2018 по 2020 рік.

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Наразі він є стабільним дублером Куртуа, але Луніну, ймовірно, слід шукати постійний перехід у клуб, який готовий запропонувати йому старт. Він цього потребує. Потрібно розвивати свою гру з огляду на те, що йому всього 23 роки. Тим паче, зараз ходять чутки про інтерес Реала до голкіпера збірної Марокко Ясіна Буну", – йдеться в коментарі Goal.

Нагадаємо, чинний контракт Луніна з Реалом завершується влітку 2024 року, але "вершкові" нібито налаштовані зберегти українця на триваліший термін.

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