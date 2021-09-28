Український голкіпер Реала Андрій Лунін може отримати шанс у сьогоднішньому матчі з Шерифом.

Лунін безпросвітно сидить за спиною Куртуа, однак Карло Анчелотті днями дав надію, що незабаром українець проведе перший матч у сезоні. Marca прогнозує, що це трапиться вже сьогодні.

Зідан був противником ротації голкіперів, тому Куртуа в минулому сезоні зіграв у всіх матчах Прімери та Ліги чемпіонів. А от Анчелотті не хоче, щоб досвід Луніна обмежувався тренуваннями.

Український голкіпер може вийти на поле в сьогоднішньому поєдинку Ліги чемпіонів з Шерифом і зіграти проти Юрія Вернидуба, який відкрив йому шлях у великий футбол в Зорі.

Журналісти UEFA.com також вірять, що Андрій сьогодні отримає шанс: Лунін – Васкес, Мілітао, Алаба, Гутьєррес – Камавінга, Каземіро, Асенсіо – Азар, Бензема, Вінісіус.

Нагадаємо, що Реал о 22:00 зустрінеться з Шерифом на Сантьяго Бернабеу в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Команди стартували з перемог над Інтером і Шахтарем відповідно.

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