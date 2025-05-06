У рамках 34-го раунду іспанської Ла Ліги каталонській Жироні вдалося перервати 11-матчеву безвиграшну серію. На рідній Монтіліві завдяки влучному пострілу уругвайського Крістіана Стуані "біло-червоні" мінімально здолали Мальорку (1:0), що віддалило каталонців від зони вильоту на шість очок.

Циганков може отримати ще одного українського партнера в Жироні – гравець Динамо знайшов агента і готується до переїзду

Із перших хвилин у складі Жирони з’явився український вінгер Віктор Циганков. Попри те, що хавбек отримав найвищу оцінку серед гравців обох колективів (SofaScore – 7,7), у першому таймі був малопомітним. Чого не скажеш про другу половину гри. Циганков постійно загострював, створивши три гольові нагоди для партнерів, одна з яких завершилась виходом Порту на побачення зі словацьким голкіпером острів’ян Грейфом. Із цієї дуелі переможцем вийшов останній. Окрім цього, Циганков міг і сам забивати – смачно приклався з лівої, але той самий Грейф витягнув м’яча з кута воріт.

До завершення цього сезону Жироні залишилося відіграти всього лише чотири матчі. Серед суперників: Вільярреал, Вальядолід, Реал Сосьєдад та мадридський Атлетіко. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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