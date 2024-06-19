"Це зовсім непросто. Луніну довелося замінити найкращого воротаря світу. І він впорався із цим завданням. Дуже добре впорався. Потрібно сказати, що і Кепа не підвів, коли отримував свої шанси. Вони обидва впоралися із завданням, тому що виграли Ла Лігу та Лігу чемпіонів.

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Обидва довели свій рівень та долучилися до командних успіхів у сезоні. Анчелотті все зробив правильно. Для мене не має значення, якщо хтось скаже, що в певний момент були сумніви, тому що обидва голкіпери довели свою цінність і зробили внесок у досягнення команди. Мета досягнута.

Все вийшло чудово. Це хороша робота головного тренера, який умів у кожній грі вибрати того, хто міг би бути кращим або хто був найкращим варіантом. А Кепа і Лунін чудово замінили Куртуа. І після відновлення він все ще перебуватиме на дуже хорошому рівні. Куртуа буде на своєму найвищому рівні перед новим сезоном", – цитує Касільяса AS.

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