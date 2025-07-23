Напередодні Тібо Куртуа продовжив контракт із королівським клубом, що вже підтвердило авторитетне видання Marca. Зірковий бельгієць підписав нову угоду з вершковими до 30 червня 2027 року. Попередній контракт голкіпера спливав улітку 2026-го.

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Факт пролонгації угоди мав би насторожити дублера Тібо – українця Андрія Луніна, але колишній страж воріт Зорі ще на початку літа дав зрозуміти, що не збирається залишати "вершкових", попри пропозицію Вільяреала та обіцянку від "жовтої субмарини" надати гарантоване місце в основі. Водночас керівництво "бланкос" в особі Флорентіно Переса наполягало, щоб Лунін не покидав Мадрид.

Натомість у провінції Кастельйон опинився інший українець. У понеділок Вільяреал оголосив про підписання п’ятирічного контракту із Яковом Кінарейкіним, який виступатиме за другу команду.

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