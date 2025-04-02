Голкіпер Реала Андрій Лунін отримав оцінку за свій виступ у кубковому матчі.

Андрій Лунін відіграв повний матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії, де Реал у драматичному поєдинку зіграв унічию з Реал Сосьєдадом (4:4) та пробився у фінал. Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою мадридців (1:0), що й забезпечило їм вихід у вирішальний раунд.

Лунін відреагував на чотири пропущені голи від Реал Сосьєдада: "З великими стражданнями"

Український воротар провів на полі всі 120 хвилин, пропустивши чотири м’ячі. За свою гру Лунін отримав оцінку 6.2 від Sofascore (третя найгірша серед обох команд).

У його активі два сейви, 86% точних передач (38/44), два виноси, десять підбирань м'яча та дев'ять втрат.

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