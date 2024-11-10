Французьке видання L'equipe продовжує розкривати деталі голосування журналістів у різних номінаціях. Україну представляв Ігор Лінник, який обираючи найкращого голкіпера, проігнорував Андрія Луніна.

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Журналіст на перше місце поставив Еміліано Мартінеса, який у підсумку виграв "Трофей Яшина". Другу сходинку Лінник віддав Яну Зоммеру, а третю – Георгі Мамардашвілі.

Нагадаємо, що Андрій Лунін у боротьбі за звання найкращого голкіпера увійшов у топ-3, набравши 112 балів. А другу сходинку посів Унаї Сімон з 213 очками.

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