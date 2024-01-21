Мадридський Реал приймає Альмерію в рамках 21-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Альмерія відбудеться сьогодні, 21 січня. Стартовий свисток на Сантьяго Бернабеу пролунає о 17:15 за київським часом. Поєдинок в прямому ефірі покаже офіційний транслятор Ла Ліги на території України – медіасервіс MEGOGO. Гру прокоментує Владислав Шалота.

Анчелотті виніс Луніну вердикт після помилок у матчі Атлетіко – Реал

Андрій Лунін очікувано втратив місце у стартовому складі Реала. Український голкіпер провів два попередні матчі у старті. З Атлетіко помилка нашого земляка допомогла суперникам забити. Однак Карло Анчелотті переконував, що провини Андрія в тому епізоді немає.

Зауважимо, що наразі Реал посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, але зіграв на один матч менше, ніж Жирона. Альмерія залишається останньою, не вигравши в цьому сезоні жодного матчу.