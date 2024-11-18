Журналісти El Chiringuito TV перестріли українця, який їхав на автомобілі, і вирішили розпитати про справи суперзіркового одноклубника.

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– Як справи у кіліана Мбаппе? У франції говорять про ментальні проблеми. Ти бачиш його щодня на тренуваннях, він продовжує забивати голи.

– Я бачу, що у нього все чудово, – коротко відповів Лунін.

Нагадаємо, Мбаппе не може забити у 4 поспіль матчах за Реал і не поїхав до табору збірної Франції. Лунін також пропускає збір України через хворобу дружини. Наступний матч "вершкові" проведуть 24 листопада на полі Леганеса в рамках 14-го туру Ла Ліги.

"¿MBAPPÉ? ¿Bloqueos mentales? Yo lo veo PERFECTO".



Lunin, con @marcosdlarocha a la llegada a Valdebebas. pic.twitter.com/Er0rS66ceB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 18, 2024

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