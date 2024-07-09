Торік українець був важливим гравцем Мадрида. Після травми Куртуа Лунін виграв конкуренцію в Аррісабалаги й майже до кінця сезону був основним голкіпером. Однак після відновлення бельгійця знову ризикує стати його дублером.

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Така перспектива Андрію не до вподоби, тож він сумнівається, чи варто залишатися в Реалі. Тим більше, що вистачає топ-клубів, зацікавлених у його підписанні. Слід зауважити, що чинний контракт Луніна розрахований до літа 2025 року.

Зважаючи на ці аспекти, Реалу треба бути готовим до втрати українця, якого потрібно буде замінити. З цим може допомогти Жорже Мендеш (до речі, агент Луніна). За інформацією AS, португалець запропонує Королівському клубу свого земляка Діогу Кошту.

До слова, Кошта молодший за Луніна на рік. Він є основним голкіпером Порту та збірної Португалії, тож очевидно, що це може бути не лише заміна українцю, а підписання з перспективою отримати сильного першого воротаря, коли прийде час попрощатися і з Куртуа.

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