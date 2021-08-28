Як відомо, воротар Реала і збірної України Андрій Лунін днями здав позитивний тест на COVID-19, через що змушений був піти на лікарняний.

Лунін здав позитивний тест на коронавірус – ще одна втрата для збірної України

За повідомленням Meta Ratings, у футболіста є всі симптоми коронавірусного захворювання, однак госпіталізація йому не знадобилась. Українець ізольований в готелі, де отримує необхідне консервативне лікування під наглядом спеціально виділеного для нього лікаря.

До слова, через хворобу Лунін не зможе допомогти збірній України у вересневих матчах – замість нього до табору "синьо-жовтих" викликали представника Динамо Дениса Бойка.

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