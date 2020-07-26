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Лунін зворушливо попрощався з Ов'єдо перед поверненням у Реал

06:30 - Читать на русском
Лунін зворушливо попрощався з Ов'єдо перед поверненням у Реал
Андрій Лунін / Фото Instagram

Голкіпер збірної України Андрій Лунін подякував Ов'єдо за співпрацю.

"Сезон злетів і падінь завершився. Хочу сказати спасибі клубу Ов'єдо, футболістам і тренерському штабу за допомогу і довіру, за ці шість місяців разом.

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Я отримав величезний досвід. Було приємно боротися за цей клуб і це місто. Дякую за підтримку, я був щасливий в Ов'єдо – і в клубі, і у місті. Бажаю вам великих успіхів, тому що ви заслуговуєте набагато більшого", – написав Лунін в Instagram.

У нинішньому сезоні Сегунди 21-річний голкіпер провів 20 матчів, в яких пропустив 20 м'ячів. Нагадаємо, кольори Ов'єдо Андрій захищав на правах оренди, права на воротаря належать мадридському Реалу.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін
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