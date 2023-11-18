Український голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує тренуватися з мадридською командою в період перерви на міжнародні матчі.

Мадридський Реал на своєму акаунті в Twitter показав фрагмент із тренування першої команди. Зокрема, камера зафіксувала неймовірний сейв українського голкіпера Андрія Луніна.

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Лунін "витягнув" м'яч з "дев'ятки" своїх воріт після удару партнера по команді – сейв виявився ще ефектнішим. Навіть прес-служба "вершкових" оцінила старання голкіпера.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Ла Ліги Реал посідає другу сходинку, маючи в своєму активі 32 пункти після 13 зіграних матчів. Підопічні Карло Анчелотті поступаються лідерством Жироні, за яку виступають Артем Довбик і Віктор Циганков.

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