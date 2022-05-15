Чемпіони Іспанії 2021/22 завітали в гості до Кадіса у передостанньому турі Прімери. Андрій Лунін розпочинає гру зі старту.

Наставник "бланкос" Карло Анчелотті вдався до часткової ротації. Подумки він вже у фіналі Ліги чемпіонів, адже в Прімері всі справи вирішені – команда з 30 квітня достроковий чемпіон.

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Як і очікувалось, на матч 37-го туру проти Кадіса у воротах виходить Андрій Лунін, який нещодавно грав проти Атлетіко (0:1). Тібо Куртуа немає навіть у заявці. Пряму відеотрансляцію поєдинку можна переглянути на MEGOGO, а за текстовою онлайн-трансляцією є можливість стежити на Футбол 24. Стартовий свисток пролунає о 20:30.

Склад Реала: Лунін – Начо, Мілітао, Вальєхо, Васкес – Кроос, Каземіро, Вальверде – Асенсіо, Маріано, Родріго.

Склад Кадіса: Ледесма – Еспіно, Фалі, Ернандес, Акапо – Ідріссі, Алькарас, Фернандес, Собріно – Негредо, Перес.

Нагадаємо, українець перейшов у Реал 4 роки тому й награв лише 4 поєдинки за столичну команду, перебуваючи увесь час в тіні Куртуа. За цей час Андрій тричі вирушав в оренду, де загалом провів 33 зустрічі (спершу були невдалі періоди в Леганесі і Вальядоліді, потім непогані виступи в Ов'єдо).

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