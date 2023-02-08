Аль-Ахлі (Каїр) та Реал Мадрид зустрічаються у півфіналі Клубного ЧС-2022, який триває у Марокко. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аль-Ахлі – Реал стартує о 21:00 за київським часом. Для мадридців це перша гра на Клубному чемпіонаті світу, а Аль-Ахлі вже пройшов двох суперників. Спершу підопічні Марселя Коллера здолали новозеландський Окленд Сіті, а згодом обіграли Сіетл Саундерс.

Перший фіналіст турніру вже відомий – ним став Аль-Хіляль, який переміг Фламенго. Відповідно, сильніший у парі Аль-Ахлі та Реала розіграє із саудівцями трофей. Команда, що програє, зіграє в матчі за третє місце.

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Як і очікувалося, Андрій Лунін потрапив у стартовий склад, адже Тібо Куртуа травмований. Українець вже зіграв у останньому матчі Прімери, але не допоміг команді Карло Анчелотті уникнути поразки від Мальорки.

Онлайн-трансляція матчу – на MEGOGO. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Аль-Ахлі – Реал Мадрид:

Аль-Ахлі: Ель-Шенаві, Малул, Метвалі, Абдельмонем, Хані, Дьєнг, Ельсуліа, Афша, Абделькадер, Ель-Шахат, Шеріф.

Реал Мадрид: Лунін – Начо, Рюдігер, Алаба, Камавінга – Чуамені, Кроос, Модріч – Вальверде, Родріго, Вінісіус.