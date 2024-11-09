Лунін, який в останніх матчах грав за Реал, а сьогодні навіть віддав свій перший асист у кар'єрі, не поїде в збірну України, якій належить провести матчі Ліги нації проти Грузії та Албанії.

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"Дмитро Різник замінить Андрія Луніна у складі збірної. Воротар Реала не зможе допомогти команді у листопадових матчах через сімейні обставини", – повідомляє прес-служба УАФ.

Варто зауважити, що в команді Сергія Реброва Лунін програвав конкуренцію Анатолію Трубіну. Востаннє Андрій грав за збірну України ще в першому турі групового етапу Євро-2024. До речі, в жовтні голкіпер Реала також не був у розташуванні національної команди, тоді причиною стала інфекція.

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