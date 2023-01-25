У поєдинку 1/4 фіналу Кубка Іспанії Реал – Атлетіко український воротар знову не вийде на поле. Допомогти може лише форс-мажор.

Український воротар у поточному розіграші Кубка Іспанії зіграв лише в поєдинку 1/16 фіналу проти Касереньйо. У наступному раунді Копа дель Рей Лунін поступився місцем Тібо Куртуа. Бельгієць зіграє і у чвертьфіналі проти Атлетіко в четвер, повідомляє AS.

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Карло Анчелотті чітко дав зрозуміти, що у важливих матчах, які можуть принести трофеї, гратиме бельгієць. Саме Куртуа готується знову вийти проти своєї колишньої команди, фанати якої прозвали воротаря "пацюком" після його переходу в Реал.

Нещодавно Лунін здивувався рішенню Анчелотті випустити на кубкову гру з Вільяреалом Куртуа, хоча саме воротар збірної України отримував практику в цьому турнірі. Після цього з'явилася інформація про ймовірний відхід Андрія.

У сезоні 2022/23 Лунін отримав нетривалий шанс через травму Тібо Куртуа. Українець зіграв 7 матчів, пропустив 4 голи. Його контракт з клубом розрахований ще на півтора року.