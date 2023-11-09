Воротар Реала Кепа Аррісабалага травмувався перед грою з Брагою і поступився Андрію Луніну місцем у стартовому складі.

Під час розминки перед матчем із Брагою Кепа відчув сильний м'язовий дискомфорт у правій нозі та звернувся до клубних медиків. Медичний персонал Реала вирішив, що воротареві краще не виходити на поле цього вечора, інформує AS.

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Повідомляється, що в четвер, 9-го листопада Кепа пройде медобстеження, і лише воно дасть відповідь про ступінь пошкодження.

Замість Аррісабалаги в стартовому складі Реала на матч із Брагою з'явився Андрій Лунін. На шостій хвилині він зумів відбити пенальті у виконанні форварда Браги Джало. Згідно з Marca, після цього епізоду трибуни стадіону Сантьяго Бернабеу почали скандувати прізвище українця в унісон. "Так для Андрія почався чарівний вечір", – констатувало видання.

Реал обіграв Брагу з рахунком 3:0. Свій наступний матч команда Карло Анчелотті проведе 11-го листопада проти Валенсії Романа Яремчука.

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