Іспанський голкіпер Кепа Арррісабала має невизначене майбутнє, яке тепер залежить від воротаря збірної України та Реала Андрія Луніна.

Українець досі не продовжив контракт з "вершковими" і раз за разом з'являються чутки про те, що він може покинути команду влітку. Враховуючи невизначеність Андрія Луніна, Реал може змінити свою думку щодо повернення Кепи Аррісабалаги в Челсі.

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Relevo повідомляє, що в разі продажу українця, мадридці продовжать оренду іспанця ще на сезон. Чемпіони Іспанії цінують професіоналізм Кепи та готовність прийняти свою роль, а також допомогу Луніну перед серією пенальті в матчі з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Також Реал не хотів би витрачати гроші на нового голкіпера і чекати, поки він адаптується до зміни роздягальні.

Нагадаємо, що Кепа виступав за "вершкових" на правах оренди з Челсі. Після завершення сезону іспанець мав би повернутися в Лондон.

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