"Кепа повернувся, і добре, що у нас є два воротарі, яким ми можемо довіряти. Побачимо. Лунін показав себе дуже добре, коли грав, і це рішення я збираюся ухвалити завтра щодо наступних ігор.

"Це справедливо?": Лунін отримав підтримку іспанського журналіста – Анчелотті не бачить очевидного, вердикт фанатів

Ігри Луніна були хорошими, і я думаю, що він заслуговує на те, щоб його взяли до уваги. З Кепою нічого не змінилося, ми впевнені в ньому. Лунін показав характер та індивідуальність. Від того, гратиме один, чи інший, нічого не зміниться. Можливо, я застосую ротацію в цих іграх", – сказав Анчелотті на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, раніше наставник Реала неодноразово заявляв, що саме Кепа буде основним воротарем, хоча Лунін провів надійний відрізок сезону, пропустивши лише 1 гол у 3 матчах.

Лунін потрапив у список "сумнівних" прізвищ Реала – 7 гравців не мають довгого майбутнього на Бернабеу