Лунін зізнався, що йому найбільше подобається в грі Куртуа

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін поділився думками щодо гри Тібо Куртуа, з яким у наступному сезоні він може боротися за роль номера один в Реалі.

"Тібо – хороший воротар і, наскільки я знаю, хороша людина. У нас не було проблем протягом місяця мого перебування в Реалі, ми добре ладнали.

Лунін зізнався, що наступний сезон розраховує провести в Реалі

Він схожий на мене, досить високий, навіть трохи вищий за мене. Найбільше мені подобається, як він використовує цю висоту, тому що це не так просто, як ви думаєте", – сказав Лунін в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, голкіпер збірної України починав сезон 2019/20 у Вальядоліді, а на другу половину його орендував Ов'єдо із Сегунди. Контракт Андрія з Реалом чинний до літа 2024 року.

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