"Свою найпершу зарплату у футболі я відклав. А вже коли грав у Зорі, придбав автомобіль – вживану Infiniti. Подобається ця модель.

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А от мій девіз по життю – ніколи не здаватися! Було непросто після переїзду до Іспанії, але я чекав на свій шанс і намагався у кожній грі демонструвати всі свої найкращі якості", – цитує Луніна офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, 21-річний голкіпер Реала потрапив у заявку на матч Ліги націй Іспанія – Україна. Поєдинок стартує вже о 21:45, а Лунін розпочне гру в запасі.

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