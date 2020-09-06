Лунін зізнався, на що витратив свою першу зарплату
Воротар Реала і національної команди України не звик розкидатися заробленими грошима.
"Свою найпершу зарплату у футболі я відклав. А вже коли грав у Зорі, придбав автомобіль – вживану Infiniti. Подобається ця модель.
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А от мій девіз по життю – ніколи не здаватися! Було непросто після переїзду до Іспанії, але я чекав на свій шанс і намагався у кожній грі демонструвати всі свої найкращі якості", – цитує Луніна офіційний сайт УАФ.
Зауважимо, 21-річний голкіпер Реала потрапив у заявку на матч Ліги націй Іспанія – Україна. Поєдинок стартує вже о 21:45, а Лунін розпочне гру в запасі.
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